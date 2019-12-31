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Минтруд утвердил защищающие пациентов правила работы психоневрологических интернатов

Они вступят в силу 1 января 2021 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правила организации деятельности психоневрологических интернатов (ПНИ) с 1 января 2021 года дополняются нормами, определяющими его задачи и функции, в том числе по уходу за страдающими психическими расстройствами, а также закрепляющими права и свободны проживающих в них граждан. Соответсвующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписал приказ "О внесении изменений в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений". Данным приказом изменены правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений", - сообщили в Минтруде.

Правила вступят в силу 1 января 2021 года. Они дополнены примерным положением о доме-интернате, а также нормами предоставления помощи на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами.

Документом также рекомендуется переименовать организации социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, исключив слова "психоневрологический интернат".

Как правила изменят жизнь людей в ПНИ

"Все равно мы понимаем, что интернат - это изоляция, даже если мы по-другому их назовем. Человек может временно оказаться в такой ситуации, и именно поэтому мы должны принимать какие-то меры, но мы не должны помещать их в интернат на всю жизнь. Важно не улучшить интернаты, а важно организовать дома жизнь с поддержкой. Интернат - это очень дорогая форма обслуживания. Кроме того, большинство людей хочет оставаться дома, и в этом смысле мы надеемся на новые правила", - пояснила ТАСС член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, директор "Центра лечебной педагогики" Анна Битова.

По ее словам, человек все же может оказаться в ситуации, когда единственным вариантом проживания с поддержкой будет учреждение социального обслуживания. Именно поэтому необходимо создавать комфортные условия для жизни в самих интернатах.

"У нас в предыдущих документах были достаточно дискриминационные нормы. Санитарные нормы предусматривали проживание в учреждениях соцобслуживания по четыре человека. Для людей с психическими нарушениями было предусмотрено проживание по шесть человек в учреждениях коридорного типа. Сейчас в новых правилах четко обозначено, что проживание должно быть квартирного типа, два-три человека в комнате и на этот блок санузел, кухня, должна быть гостиная" - сказала Битова.

В Минтруде добавили, что правила также закрепляют права и свободы граждан с психическими расстройствами и не допускают насилия и грубого обращения с ними. Кроме того, не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции.

Новые положения также закрепляют оказание поддержки ведения гражданами в ПНИ активного образа жизни, социализацию, содействие в профессиональном обучении, а также в трудоустройстве. В этой связи расширены нормы штатной численности и включены должности социального педагога, инструкторов по адаптивной и лечебной физической культуре, педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда, инструкторов по труду и трудовой терапии, педагога дополнительного образования, педагога-организатора, воспитателя и помощника воспитателя, сиделки, ассистента по оказанию технической помощи, инструктора по гигиеническому воспитанию, медицинского психолога и другие.

О реформе ПНИ

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в первом квартале 2020 года должна быть разработана концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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