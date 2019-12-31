Эксперты призвали не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год крыс

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Эксперты-зоологи призывают не выбрасывать на улицу домашних крыс, которых в качестве символа года планируют подарить многие россияне. Домашние грызуны не агрессивны, не выдержат конкуренции с дикими собратьями и погибнут, несмотря на то, что от природы неприхотливы.

"Домашние крысы, купленные в зоомагазине, не приспособлены жить в наших подвалах, на улицах, в канализациях. В основном это белые крысы, которые выведены искусственно, на улице они погибнут", - сказала ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Татьяна Певнева, выразив надежду, что люди не будут выбрасывать подаренных животных.

С ней согласилась старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных (ИСЭЖ) СО РАН Тамара Дупал. По ее словам, несмотря на то, что даже домашние крысы хорошо приспосабливаются к различным условиям и смогут переживать холода в подвалах и под теплотрассами, в силу природной неагрессивности они погибнут.

"Дарить будут не диких животных, а прирученных, и, конечно, выжить им будет сложнее, потому что возникнет большая конкуренция за еду. Одомашненные крысы не будут знать, как добывать пищу, потому что они привыкли, что их кормят. Прирученные животные более спокойные за счет отбора по фенотипу, поэтому они могут не выжить просто из-за конкуренции с более сильными (дикими) особями", - отметила Дупал.

Певнева пояснила, что содержание этих грызунов не затратно и не составляет большого труда - животное можно держать в клетке или небольшом аквариуме и кормить сухим хлебом. Если же по каким-то причинам люди все же не смогут содержать подаренных крыс, их готовы принять ряд зоопарков. "Не надо крыс выбрасывать на улицу или в подвалы. Всех крыс можно привезти в барнаульский зоопарк, всех зоопарк примет", - рассказал ТАСС директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

Рост интереса к домашним крысам уже зафиксировали многие зоомагазины. Так, в федеральной сети зоомагазинов "Бетховен" ТАСС пояснили, что покупатели часто спрашивают про крыс и мышей, которых считают оригинальным и недорогим подарком. В сети подчеркнули, что по закону животные не подлежат обмену и возврату, поэтому покупку такого подарка следует хорошо обдумать.