В России может появиться презумпция согласия на донорство органов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов может появиться в российском законодательстве в 2020 году. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Буквально на днях Министерство здравоохранения опубликовало для общественного обсуждения проект закона о трансплантологии. Мы долго над ним работали вместе с Минздравом, профессиональным сообществом, представленный текст также будем детально обсуждать. Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного - при определенных условиях - отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", - сообщил Морозов, говоря о планах работы комитета в весеннюю сессию 2020 года.

Он отметил, что врачи будут обязаны после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.

Среди других законопроектов, над которыми предстоит работа в 2020 году, Морозов назвал новеллы, регулирующие право учителей оказывать первую помощь ученикам, и обязанность родителей предоставлять в школу информацию о состоянии здоровья детей, если ученики нуждаются в специальных условиях для обучения, занятий спортом, в особом питании или режиме дня.

Законопроект о донорстве органов

Ранее главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье заявил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что новый закон позволит создать единый регистр прижизненных волеизъявлений, который по сути станет "регистром отказов" от посмертного донорства.

В отношении забора донорских органов в России на данный момент уже действует презумпция согласия. При этом, если человек по каким-то причинам не хочет быть донором органов, эту позицию можно зафиксировать в медицинских документах, но пока мало кто этот механизм использует. Готье подчеркивал, что новый закон позволит лучше координировать работу по трансплантации органов в РФ, а значит - спасти больше человеческих жизней.

По данным Минздрава, количество трансплантаций органов в России увеличилось в 3,3 раза с 2006 года, а число россиян, перенесших трансплантацию органов, выросло в 4,5 раза. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, законопроект, согласованный со всеми органами исполнительной власти, общественными организациями, получив одобрение Русской православной церкви, был внесен в правительство еще в 2015 году, и в данным момент обсуждаются "этические нюансы".