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В ПАО "Туполев" назвали талантливым организатором умершего создателя Ту-160 Близнюка

Конструктор умер 30 декабря на 92-м году жизни

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк, умерший 30 декабря на 92-м году жизни, был талантливым организатором, внимательным и отзывчивым руководителем. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ПАО "Туполев".

"Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валентина Ивановича. Это был выдающийся авиационный конструктор, талантливый организатор, отзывчивый и внимательный руководитель и друг", - сообщила пресс-служба.

В компании подчеркнули, что Близнюк внес неоценимый вклад в развитие отечественного авиастроения. "Он создавал проекты и претворял их в жизнь, вкладывая свою энергию, знания и силы, свою искреннюю любовь к авиации и веру в ее перспективы. Авиационный комплекс Ту-160, созданный под непосредственным руководством Валентина Ивановича Близнюка, воплотил в себе огромный опыт и новейшие достижения отечественной авиационной промышленности и по сей день является флагманом российской дальней авиации", - отмечается в пресс-релизе.

Близнюк начал работать рядовым инженером-конструктором в конструкторском бюро "Туполев" в 1952 году после окончания Московского авиационного института. Он участвовал в разработке опытных и серийных самолетов Ту-91, Ту-95, Ту-22, Ту-16, руководил разработкой технических проектов специальных комплексов. Также авиаконструктор внес значительный вклад в техническое проектирование первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160 началась в начале 1970-х годов при активном участии Близнюка. В 1975 году он был назначен главным конструктором и руководителем работ по проекту Ту-160. В 1981 году авиационный комплекс Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.

В 1990-е годы Близнюк был главным конструктором Ту-160, руководил работами по его модификации, модернизации и дооснащению. Кроме того, под его руководством разрабатывался проект грузового самолета Ту-330. В последние годы жизни конструктор трудился в компании "Туполев" как консультант.

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