СМИ: новый вирус в Центральном Китае не является атипичной пневмонией

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Распространившийся в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) вирус по своей природе не является новым видом тяжелого острого респираторного синдрома (иное название - атипичная пневмония, SARS). Об этом во вторник со ссылкой на собственные источники сообщила газета "Жэньминь жибао".

"Сотрудники многих медицинских учреждений города Ухань заявили, что причина болезни по-прежнему не установлена. Нельзя определенно утверждать, что это SARS, как об этом говорят в интернете. Вероятность того, что это тяжелая пневмония - гораздо выше", - говорится в статье.

"К тому же, даже если бы причиной заболевания был SARS, то для него уже есть хорошо отработанные меры борьбы, профилактики и терапии, поэтому городскому населению незачем паниковать", - пишет автор публикации.

Как сообщил во вторник Комитет по делам здравоохранения города Ухань, по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии. Как утверждают медики, состояние семи больных оценивается как тяжелое. Еще двое пациентов идут на поправку и вскоре будут выписаны.

В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают осложнения с дыханием. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов. В настоящее время эпидемиологи устанавливают источник заболевания.