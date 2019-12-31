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Подготовка к 75-летию Победы

В России изготовят для стран СНГ медаль к 75-летию Победы

Ожидается, что такие награды будут переданы по дипломатическим каналам стран СНГ не позднее 1 марта 2020 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился изготовить юбилейную медаль "75 лет Победы а Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" для государств - участников СНГ.

Как говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, медаль изготавливается в РФ для награждения "лиц, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне". Список тех, кто будет удостоен награды, а также порядок ее вручения будет определяться нормативными актами стран СНГ. РФ ждет сведений о количестве награждаемых от стран СНГ до 1 февраля 2020 года.

Планируется, что медали будут переданы по дипломатическим каналам стран СНГ не позднее 1 марта 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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