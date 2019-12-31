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Голикова: почти треть проживающих в психоневрологических интернатах дееспособны

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее подписал приказ о новых правилах работы психоневрологических интернатов с 1 января 2021 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 30% граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, являются дееспособными, в этой связи важно развивать подход проживания на дому с сопровождением социального работника, а не запирать людей в интернатах. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас по тем данным, которые мы получили от института Сербского, порядка 30% из этих 150 тыс. - граждане дееспособные. У них, конечно, есть расстройства психологические, но они дееспособные, значит, они могут себя обслуживать. Сейчас очень важно сломать советский в некотором смысле тюремный подход в некоторых этих учреждениях", - сказала она.

Ранее Минтруд сообщил ТАСС, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин подписал приказ о новых правилах работы психоневрологических интернатов с 1 января 2021 года. Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, а также нормами предоставления помощи на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами.

Кроме того, правила также закрепляют права и свободы граждан с психическими расстройствами и не допускают насилия и грубого обращения с ними. Кроме того, не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна Алексеевна
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