Путин присвоил звания народных артистов Игорю Николаеву, Ангелине Вовк и Сергею Жилину

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетные звания "Народный артист РФ" присвоены заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, пианисту, дирижеру, руководителю музыкального коллектива "Фонограф" Сергею Жилину и композитору, певцу, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву.

Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау за большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Ордена Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами удостоены граждане Франции - почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии" Бернар Лозе.