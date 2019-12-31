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Кабмин внес в Думу законопроект о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам

В нем говорится о введении административных штрафов до 5,5 тыс. рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов до 5,5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Текст опубликован в думской электронной базе.

Законопроект в первую очередь призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. "Использование системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает, - говорится в пояснительной записке. - Поскольку система "свободный поток" по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд".

Согласно предлагаемым в Кодекс об административных нарушениях поправкам, невнесение платы за проезд повлечет для собственника легкового транспорта или для водителя машины, принадлежащей иностранному перевозчику, штраф в размере 2,5 тыс. рублей. За неоплаченный проезд грузовика штраф составит 5,5 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи", уточняется в законопроекте.

В понедельник правительство внесло в Госдуму законопроект о введении запрета на движение по платным дорогам без внесения платы. Соответствующая норма закрепляется в законе об автомобильных дорогах.

В кабмине также напомнили, что запуск первой в России системы "свободный поток" планируется в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области.

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