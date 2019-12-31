Васильева заявила о дефиците учителей математики и иностранного языка

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила о дефиците учителей математики, информатики и иностранного языка в российских школах. Решить проблему поможет целевое обучение и программа "Земский учитель", сказала она во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

"Это математика, английский язык, информатика. Сейчас стали в некоторых регионах появляться просьбы о подготовке учителей начальных классов, но основа все-таки математика, информатика и иностранный язык", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, какие специальности являются самыми дефицитными.

Кроме того, сегодня, отметила министр, педагогов в возрасте до 29 лет не более 6% и до 2029 года их число останется на прежнем уровне. По мнению Васильевой, восполнить дефицит кадров поможет целевое обучение.

"Сейчас все больше внимания уделяется целевому обучению. Я глубоко убеждена, что это один из путей выхода наряду с программой "Земский учитель", - сказала министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что российские регионы должны активнее использовать механизм целевого обучения для решения проблемы дефицита кадров. По ее словам, в этом году было заключено 61 тыс. договоров о целевом обучении, лидерами являются медицинские специальности - 17 тыс. договоров, образование и педагогические науки - 9,5 тыс. договоров.

Целевое обучение и "Земский учитель"

Постановление правительства РФ "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" вступило в силу 21 марта 2019 года. Этим документом были установлены особенности приема на целевое обучение по программам высшего образования. Теперь прием будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках установленной квоты, список специальностей и направлений подготовки определяется правительством. При этом образовательные учреждения могут с согласия правительства перераспределять квоту между подведомственными организациями.

Реализация механизмов целевого обучения, как отмечается в документе, призвана повысить мотивированность в выборе места работы, усилить ответственность работодателей за отбор работников, снизить дефицит кадров в регионах, где не хватает специалистов по наиболее востребованным профессиям.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.