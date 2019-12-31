Дед Мороз завершил путешествие по России, раздав более 200 тонн подарков

ВОЛОГДА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз завершил предновогоднее путешествие по стране, во время которого он посетил 50 городов России, где зажег огни на главных елках и вручил более 200 тонн подарков. Об этом рассказали ТАСС в вотчине, расположенной под Великим Устюгом Вологодской области.

"Дедушка объехал в этом году 50 городов, неоднократно побывал в Москве, на "Душевном базаре", зажег огни на новогодней елке. Был на телевизионных съемках, принял участие в двух радиоконференциях, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в ТАСС. В городе Мирный Дед Мороз участвовал в запуске ракеты "Союз-2.1б" на космодроме Плесецк. Как Дедушка говорит, "старт прошел успешно!", - рассказала ТАСС пресс-секретарь волшебника Арина Мизгирева.

25 декабря Дед Мороз посетил горный район Архыз в Карачаево-Черкесии, где открыл первую метеостанцию для наблюдений за погодой на высоте свыше двух тысяч метров. Эта метеостанция будет работать круглый год. Волшебник посетил Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Торжок, Котлас, Самару, Казань, Олонец, Якутск, Нижний Новгород, Саратов, Рязань, Краснодар, Чебоксары, Вышний Волочек.

"Везде Дедушка посетил множество детских домов, онкологических центров и больниц. Вручил более 200 тонн подарков ребятам, поздравил всех с наступающим Новым годом, зажег огни на елках везде, где побывал", - сказала пресс-секретарь.

Новогодние каникулы волшебник проведет у себя на вотчине под Великим Устюгом, будет встречать гостей. "Ожидается прибытие 17 туристических ретропоездов с гостями. Остаются считанные часы до Нового года, новогоднюю ночь Дед Мороз проведет вместе с гостями. Сейчас уже вовсю готовятся его помощники. У нас запланировано прямое включение во время новогодней ночи, Дедушка поздравит всех с Новым годом в эфире регионального телеканала 35tv.ru", - сообщила пресс-секретарь.

Главный зимний волшебник, российский Дед Мороз, получил постоянное "жилье" в вотчине, расположенной в деревне Морозовице под Великим Устюгом, в 1999 году. Там есть деревянный двухэтажный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.