Участники и наставники "Лидеров России" исполнят 2 тыс. детских желаний

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. новогодних желаний детей с тяжелыми заболеваниями и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируют исполнить наставники и участники конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В рамках акции "Елка желаний" в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить около 2 тыс. заветных желаний детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, дети просили в подарок книги, компьютеры, велосипеды, синтезаторы и гитары. "Были и такие пожелания детей, как посетить цирк, побывать на гонках и на эфире телеканала "Матч ТВ", встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, а также с актерами из фильма "Чернобыль", - отмечается в пресс-релизе.

В АНО подчеркнули, что мечты детей исполняют "не только победители, но и наставники конкурса "Лидеры России".

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. В очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте, суперфинал конкурса намечен на конец марта.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.