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Сотрудники Sputnik в Эстонии прекращают работу из-за угроз уголовного преследования

При этом отмечается, что в будущем сайт "Sputnik Эстония" продолжит работу

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Работа редакции эстонского бюро агентства Sputnik приостановлена. Сотрудники с 1 января 2020 года прекращают трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии, говорится в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня".

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. "Sputnik Эстония" и МИА "Россия сегодня" поддерживают своих сотрудников в этом решении", - сообщается во вторник в телеграм-канале пресс-службы.

Там назвали действия эстонских властей в отношении граждан своей страны открытой травлей и правовым беспределом, а также проявлением тоталитаризма и нарушением принципов свободы слова. В МИА "Россия сегодня" пообещали принять юридические и иные шаги для того, чтобы журналисты смогли работать, не опасаясь уголовного преследования.

"Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт "Sputnik Эстония" продолжит работу. Потребуется время, чтобы восстановить ее в полном объеме. Призываем все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

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