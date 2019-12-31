Сотрудники МЧС осуществили мечту тяжелобольного ребенка из Ленинградской области

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России накануне Нового года осуществили одно из заветных желаний тяжелобольного восьмилетнего Никиты Борисова из Ленинградской области, который давно мечтал посмотреть, как работают пожарные. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"У Никиты непростая судьба: малышу поставили страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия. Но любознательный мальчишка не утратил интереса к жизни и давно мечтал узнать о том, как работают пожарные. И в эти предновогодние дни мечта мальчика исполнилась. Волшебник Дед Мороз пригласил Никиту в 135-ю пожарно-спасательную часть города Луги", - рассказали в МЧС.

Как уточнили в пресс-службе, там мальчика ждали сотрудники МЧС, работники пожарно-спасательной части и ветеран пожарной охраны Валерий Жук, который и провел для него экскурсию по части. У ребенка была уникальная возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля и рассмотреть ее изнутри. Эта экскурсия, отметили в пресс-службе, запомнится Никите еще и потому, что в пожарную часть пришел Дед Мороз, подаривший ему сладкий подарок и приглашение на новогоднее представление.