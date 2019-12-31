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И.о. премьера Ирака распорядился объявить траур по жертвам атаки США

Трехдневный траур объявляется с 31 декабря

ТАСС, 31 декабря. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный траур по жертвам недавней атаки ВВС Соединенных Штатов по иракской территории. Об этом во вторник сообщило Иракское агентство новостей.

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В указе и.о. главы иракского кабинета, говорится, что общенациональный трехдневный траур по жертвам американской бомбардировки в районе города Эль-Каим объявляется со вторника.

В воскресенье в Пентагоне сообщили, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По версии американского оборонного ведомства, эта структура несет ответственность за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских. По данным телеканала As Sumaria, в бомбардировке ВВС США в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Во вторник сотни человек устроили акцию протеста у здания диппредставительства США в Багдаде. Протестующие подожгли ворота и часть стены здания посольства. По данным телеканала Sky News Arabia, в беспорядках пострадали 10 человек.

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