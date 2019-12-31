Песков надеется, что 2020 год будет более спокойным, но насыщенным хорошими событиями

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал журналистам богатого на хорошие события, но более спокойного нового года.

В беседе с представителями СМИ во вторник представитель Кремля поздравил всех с наступающим праздником. "Давайте надеяться, что нам удастся хоть какое-то количество выходных дней отгулять", - предложил он.

Песков пожелал журналистам, чтобы "новый год был не менее интересным, не менее насыщенным разными событиями, но, может быть, чуть более спокойными событиями и всегда только позитивными". Представитель Кремля заверил, что очень ценит сотрудничество со СМИ.