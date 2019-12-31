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Хайкоу и Гродно станут городами-побратимами и будут наращивать сотрудничество

Взаимодействовать города будут в торговле, культуре, образовании и туризме

ХАЙКОУ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти административного центра провинции Хайнань - города Хайкоу - и белорусского Гродно подписали меморандум о намерениях об установлении побратимских отношений. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Соответствующий договор об установлении побратимских отношений стороны планируют подписать весной 2020 года во время ответного визита делегации правительства Хайкоу в Гродно. Как отмечается в сообщении, это может стать одним из мероприятий в рамках Года регионов Белоруссии и Китая, которым, как ожидается, станет 2020 год.

Заместитель мэра Хайкоу Ван Лэй, управляющий делами Гродненского областного исполнительного комитета Игорь Попов, а также заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Болтрик провели переговоры о перспективных направлениях сотрудничества. Среди них взаимодействие в торговле, культуре, образовании и туризме, а также расширение гуманитарных обменов.

Китайская сторона проявила особый интерес к расширению сотрудничества в сфере студенческих обменов, особо отметив Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, который входит в пятерку лучших высших учебных заведений Республики Беларусь. Кроме того, белорусская делегация рассказала своим китайским партнерам о преимуществах региона и города - логистической инфраструктуре, безвизовом режиме въезда для иностранных туристов из 73 стран мира сроком на 15 дней, а также историко-культурном наследии. Особое внимание стороны уделили обсуждению сельскохозяйственного и промышленного потенциала региона и перспективам сотрудничества в этой сфере.

В июле 2018 года провинция Хайнань и Гродненская область подписали меморандум о намерениях установить побратимские отношения между двумя регионами для развития связей по таким направлениям, как туризм, наука, технологии, инновации, культура и образование. Стороны тогда также отметили, что для дальнейшего расширения контактов регионам необходимо как можно скорее установить прямое авиасообщение.

Гродненская область расположена в западной части Белоруссии. Она занимает площадь в 25 тыс. кв. км, а численность населения составляет порядка 1,04 млн человек, из которых около 370 тыс. проживают в административном центре региона. Хайкоу к настоящему времени установил побратимские отношения с 41 городом в 33 государствах на пяти континентах мира.

Теги
БелоруссияКитайХайнань
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