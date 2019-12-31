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В СЖР назвали беспрецедентным давление эстонских властей на агентство Sputnik

Ранее в МИА "Россия сегодня" сообщили, что сотрудники Sputnik с 1 января 2020 года прекращают трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ситуация с преследованием эстонского бюро информационного агентства Sputnik со стороны властей Эстонии является беспрецедентной. К сотрудникам редакции применяются двойные стандарты, считает секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

Ранее пресс-служба МИА "Россия сегодня" опубликовала заявление, согласно которому работа эстонской редакции агентства Sputnik была приостановлена. Сотрудники с 1 января 2020 года прекращают трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии.

"Ситуация с преследованием Sputnik Эстония является примером беспрецедентного давления со стороны властей в адрес СМИ, актом цензуры и применением двойных стандартов в отношении российских СМИ и журналистов, сотрудничающих с ними", - сказал Шафир ТАСС во вторник.

По его словам, действия эстонских властей идут вразрез с часто декларируемыми ими принципами свободы слова. "Союз журналистов России и Международная федерация журналистов уже неоднократно заявляли об этом, и, безусловно, продолжат делать все необходимое для изменения ситуации и предотвращения подобного произвола в дальнейшем", - отметил Шафир.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

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