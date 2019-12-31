{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Медведев пожелал удачи, счастья и благополучия гражданам страны в новом году

Премьер-министр поздравил россиян с наступающим праздником
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия в новом году.

"Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым, 2020 годом!", - говорится в поздравлении главы кабмина РФ, опубликованном на сайте правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
СМИ: Карлоса Гона могли вывезти из Японии 29 декабря из провинциального аэропорта
Ранее бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi лично подтвердил, что бежал в Ливан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС