Медведев пожелал удачи, счастья и благополучия гражданам страны в новом году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия в новом году.

"Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым, 2020 годом!", - говорится в поздравлении главы кабмина РФ, опубликованном на сайте правительства.