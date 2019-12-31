Госпремии для правозащитников и благотворителей возрастут до 10 млн рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил в четыре раза размер Государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в четыре раза.

Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, размер каждой премии изменен с 2,5 млн рублей до 10 млн рублей . Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Две ежегодные Государственные премии - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности - были учреждены президентом 30 сентября 2015 года. Денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляло 2,5 млн рублей. Награждение этими премиями традиционно было приурочено к Международному дню прав человека, 10 декабря.

10 декабря Путин сообщил, что статус Государственных премий РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и в области благотворительности приравнен к статусу других Государственных премий РФ.