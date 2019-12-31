{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Назарбаев поздравили друг друга с Новым годом

Ранее российский лидер направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в канун Нового года поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава российского государства в понедельник направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем Путин отметил, что двум странам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал российско-казахстанских отношений, но и продолжить активную совместную работу по укреплению стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. Хорошую отдачу при этом давала координация усилий Москвы и Нур-Султана в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

Российский лидер убежден, что в наступающем году взаимодействие между двумя государствами продолжит развиваться по восходящей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
Реклама на ТАСС
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault
СМИ: Карлоса Гона могли вывезти из Японии 29 декабря из провинциального аэропорта
Ранее бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi лично подтвердил, что бежал в Ливан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС