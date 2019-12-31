Путин и Назарбаев поздравили друг друга с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в канун Нового года поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава российского государства в понедельник направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем Путин отметил, что двум странам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал российско-казахстанских отношений, но и продолжить активную совместную работу по укреплению стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. Хорошую отдачу при этом давала координация усилий Москвы и Нур-Султана в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

Российский лидер убежден, что в наступающем году взаимодействие между двумя государствами продолжит развиваться по восходящей.