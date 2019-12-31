СМИ: Карлоса Гона могли вывезти из Японии 29 декабря из провинциального аэропорта

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон мог быть 29 декабря вывезен из Японии на частном бизнес-джете из международного аэропорта Кансай у города Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю. Как сообщает информационное агентство Kyodo , на такую возможность во вторник указала администрация этого аэропорта. Она отметила, что не имеет информации о пассажирах подозрительного самолета.

Ранее ливанский телеканал MTV, передает Kyodo, на своем сайте сообщил, что Карлоса Гона вывезли из неназванного провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов. Затем он был доставлен в Ливан через Турцию. Иммиграционные власти Японии сообщили, что человек под именем Карлос Гон из страны в последние дни не выезжал. По данным телеканала NHK, он мог вылететь за границу под другим именем. Адвокаты Гона во вторник подтвердили, что у них остаются все три заграничных паспорта экс-менеджера, воспользоваться ими для выезда он не мог.

Во вторник сам Гон лично подтвердил, что бежал из Японии, где находился под домашним арестом, в Ливан и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Между Японией и Ливаном нет соглашения о выдаче преступников и подозреваемых, заявил во вторник представитель японского МИД информационному агентству Kyodo. Он дал понять, что Токио намерен вступить в консультации с Бейрутом по этому вопросу. По данным телеканала NHK, Япония хотела бы каким-то образом создать условия для проведения суда над бывшим менеджером, начало которого запланировано на весну 2020 года.