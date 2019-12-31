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Аэропорт Перми, закрывшийся из-за снегопада, возобновил работу

Более 400 пассажиров ожидают вылета в аэропорту

ПЕРМЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) возобновил работу после того, как был закрыт во вторник из-за обильного снегопада. На данный момент в аэропорту вылета ожидают более 400 пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Во вторник в Перми с утра идет снег, в результате чего засыпало взлетные полосы, аэропорт принял решение временно не принимать и не отправлять самолеты. Один из самолетов, летевший в Пермь из Москвы ушел на запасной аэродром в Екатеринбург, еще один самолет, следовавший из Сочи, приземлился в Казани.

"Открылся аэродром. Сейчас все, кто на запасных аэропортах [вылетят в Пермь] и потом отправление на этих же самолетах обратно в Москву, в Сочи. В аэропорту Перми вылета ожидают 446 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе сегодня облачная погода, снег, утром и днем местами сильный, метели. Температура воздуха утром до минус 15 градусов, в горах и низинах до 20 градусов.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Новый терминал международного аэропорта Перми, открывшийся в 2017 году, может принимать до 4,5 млн пассажиров в год, в среднем здесь обслуживают до 20-25 рейсов в сутки.

Теги
РоссияПермский край
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