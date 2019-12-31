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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Японские власти конфискуют залог от Карлоса Гона в размере почти $14 млн

Этот залог бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi внес за свое помещение под домашний арест

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Японские власти конфискуют залог в размере 1,5 млрд иен (более $13,8 млн), который за свое помещение под домашний арест внес бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон. Как сообщил телеканал NHK, это следует из решения Токийского окружного суда, отменившего во вторник по запросу столичной прокуратуры свое прежнее решение об освобождении экс-менеджера из тюрьмы под домашний арест.

Ранее сам Гон лично подтвердил, что бежал из Японии в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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