Французский повар проиграл суд против гида Michelin из-за потери звезды

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Шеф-повар Марк Вейра, лишившийся одной из трех звезд в престижнейшем кулинарном рейтинге "Красного гида Michelin" этого года, не смог добиться через суд раскрытия критериев, которыми руководствуются создатели этого списка. О результатах процесса сообщает во вторник Agence France-Presse.

"[Заявитель] не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости [авторов ресторанного путеводителя Michelin]", - приводит агентство выдержку из вердикта суда большой инстанции города Нантер.

Ресторан Вейра La Maison des bois в Верхней Савойе получил третью звезду Michelin в 2018 году, однако потерял ее уже на следующий год. Причины такого решения неизвестны. Агентство приводит версию, согласно которой инспектор "Красного гида Michelin" обнаружил сыр чеддер в одном из поданных ему блюд. При этом данный сыр не производится в ближайших к заведению хозяйствах, а шеф-повар утверждает, что все блюда готовятся исключительно из местных продуктов.

Известный своей черной шляпой и приготовлением блюд с использованием диких трав Вейра опроверг подобную версию и назвал решение авторов гида "полным недоразумением". В случае победы на суде шеф-повар требовал исключить его из последующих изданий Michelin, а также выплатить ему символичную компенсацию в €1, поскольку из-за потери третьей звезды он "впал в депрессию". Адвокат создателей рейтинга в свою очередь указал на тот факт, что истец не интересовался критериями оценки, когда получал свою звезду.

Лишение Вейра третьей звезды стало сенсацией в гастрономических кругах Франции в январе этого года. Помимо него третьих звезд лишились рестораны L"Auberge de l"Ill, входящий в "трехзвездночный клуб Michelin" на протяжении 50 лет, и парижский L'Astrance, находившийся на кулинарном Олимпе Франции 11 лет подряд.

О гиде "Мишлен" и его критериях

Самый ранний путеводитель компании Michelin был выпущен в 1900 году и изначально представлял собой список разных мест, о которых необходимо знать путешественнику-автомобилисту: отели, рестораны и автостоянки. Впоследствии в компании Michelin начали составлять рейтинг ресторанов в соответствии с их ценовой политикой. Одну звезду получали рестораны с высокими ценами. Через некоторое время составители ввели дополнительные оценки - две и три звезды - и изменили критерии их присуждения. Сегодня одна звезда означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".

Современные критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Оценка ресторанов производится инспекторами издания, посещающими заведения инкогнито.