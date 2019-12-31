МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил главе Росгвардии иметь восемь заместителей вместо семи. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

"Внести в указ президента РФ от 30 сентября 2016 года №510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ"... изменение, заменив в пункте 2 слова "семь заместителей" словами "восемь заместителей", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.