В Ливане сообщили, что Карлос Гон прибыл в страну легальным путем

"В связи с распространяемыми версиями о том, каким образом оказался в Ливане Карлос Гон, мы подтверждаем, что этот ливанский гражданин прибыл в Бейрут на законных основаниях и никакой необходимости в принятии мер для его судебного преследования нет", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ливанский телеканал MTV на своем сайте сообщил, что Карлоса Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете. Исчезновение магната из Токио остается загадкой, поскольку иммиграционные власти Японии сообщили, что человек под именем Карлос Гон из страны в последние дни не выезжал. По данным телеканала NHK, он мог вылететь за границу под другим именем. Адвокаты Гона во вторник подтвердили, что у них по-прежнему остаются все три заграничных паспорта экс-менеджера, то есть воспользоваться ими для выезда он не мог.

Во вторник сам Гон подтвердил в распространенном в Бейруте заявлении, что бежал из Японии, где находился под домашним арестом, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Франко-бразильский магнат, имеющий также ливанское гражданство, подозревался в налоговых преступлениях и финансовом мошенничестве.

В апреле Гона, который был арестован 19 ноября прошлого года, выпустили из тюрьмы в Токио под залог и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, назначенного на апрель 2020 года.