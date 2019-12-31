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Новый год и Рождество - 2020

Захарова рассказала, как нужно отмечать Новый год

Директор Департамента информации и печати МИД России, в частности, настоятельно рекомендовала посетить Клинский музей елочных игрушек, чтобы проникнуться атмосферой торжества

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в новогоднем интервью ТАСС рассказала, как провожает уходящий год и встречает новый.

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Дипломат отметила, что командировки и разъезды всегда были рутиной для членов ее семьи, поэтому возможности собраться всем вместе в канун Нового года и в выходные дни всегда придавали особое значение. "Для нас это уникальный случай - побыть вместе. Мы стараемся собраться всей семьей, прилететь со всех концов света или России именно для того, чтобы провести этот праздник вместе. У нас как-то так принято, мы отмечаем Новый год как настоящий семейный праздник", - сказала она.

Само торжество в семье дипломата из года в год может меняться, но незначительно. Неизменными ритуалом "правильного" празднования являются приготовления к застолью, пока на фоне звучат диалоги из любимых новогодних фильмов: "Я не буду оригинальна: обожаю их все. Это, кстати, тоже традиция: готовить салаты, накрывать на стол, делать сервировку, принимать звонки и звонить самой - под традиционные русские фильмы. Это и "Ирония судьбы, или С легким паром", и "Служебный роман" - весь традиционный набор. Я очень люблю фильм "Старый Новый год". <...> Еще одна часть новогодней традиции - баня. И мы обязательно туда поедем - в настоящую хорошую баню", - добавила Захарова.

Выходные дни в новом году семья официального представителя МИД РФ также старается проводить вместе и, как правило, в любимом Подмосковье. "Свежий воздух, прогулки, сам новогодний день... Затем Рождество - отмечаем в местной церкви. <…> С семьей мы также ездим по области, у нас есть очень интересный район - Солнечногорский. Там большое количество музеев, промыслов, я все это очень люблю", - отметила она.

Дипломат, в частности, настоятельно рекомендовала посетить Клинский музей елочных игрушек, чтобы проникнуться атмосферой торжества. "Это настоящий праздник! Там можно увидеть весь процесс выдувания шаров, их роспись, а также осмотреть прекрасный музей старинных игрушек, - подчеркнула она. - Так вот, в Клинском музее потрясающая экспозиция старых елочных игрушек, в том числе дореволюционных - из фольги, стекла, мишуры".

Домашнюю елку Захарова предпочитает украшать сохранившей в семье с коллекцией советских игрушек. "Многие обращают внимание на то, что моя елка всегда украшена старинными игрушками, не дореволюционными, конечно, но старые советские игрушки мы сохранили", - поделилась официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНовый год и Рождество - 2020
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