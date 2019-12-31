Французские власти не были заранее проинформированы об отъезде Гона из Японии

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон не проинформировал французские власти о своем отъезде из Японии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Франции.

"Французские власти не были [заранее] проинформированы об объезде Гона из Японии и не имели никакой информации относительно обстоятельств этого отъезда. Власти Франции узнали из прессы о прибытии Карлоса Гона в Ливан", - говорится в заявлении.

В нем напоминается, что против Гона в Японии проводились судебные действия, "включающие меры, направленные на то, чтобы помешать ему покинуть японскую территорию". В то же время в заявлении МИД указывается, что Карлос Гон "с первых часов его ареста в Японии получал со стороны Франции консульскую защиту, как это делается в отношении любого французского гражданина". "За его положением, равно как и за применением в отношении его определенных принципов права внимательно и постоянно следило посольство Франции в Токио. Посол Франции в Японии поддерживал с Карлосом Гоном и его адвокатами постоянный контакт, что делалось по указанию высшего французского руководства", - подчеркивается в заявлении МИД.

Ранее во вторник сам Гон лично подтвердил, что бежал из Японии в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.