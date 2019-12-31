{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Французские власти не были заранее проинформированы об отъезде Гона из Японии

Официальный представитель МИД Франции рассказал, что власти страны узнали о прибытии экс-руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi в Ливан из прессы

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон не проинформировал французские власти о своем отъезде из Японии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Франции.

"Французские власти не были [заранее] проинформированы об объезде Гона из Японии и не имели никакой информации относительно обстоятельств этого отъезда. Власти Франции узнали из прессы о прибытии Карлоса Гона в Ливан", - говорится в заявлении.

В нем напоминается, что против Гона в Японии проводились судебные действия, "включающие меры, направленные на то, чтобы помешать ему покинуть японскую территорию". В то же время в заявлении МИД указывается, что Карлос Гон "с первых часов его ареста в Японии получал со стороны Франции консульскую защиту, как это делается в отношении любого французского гражданина". "За его положением, равно как и за применением в отношении его определенных принципов права внимательно и постоянно следило посольство Франции в Токио. Посол Франции в Японии поддерживал с Карлосом Гоном и его адвокатами постоянный контакт, что делалось по указанию высшего французского руководства", - подчеркивается в заявлении МИД.

Ранее во вторник сам Гон лично подтвердил, что бежал из Японии в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Теги
ЯпонияФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
"Аэрофлот" в преддверии Дня Победы вновь предоставит бесплатные полеты ветеранам
Оформление перевозок в рамках акции начнется с 14 апреля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС