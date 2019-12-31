Российская Снегурочка исполнит песню в новогоднюю ночь на праздничном концерте в Костроме

КОСТРОМА, 31 декабря. /ТАСС/. Российская Снегурочка в новогоднюю ночь исполнит песню на праздничном концерте на Сусанинской площади в центре Костромы, а также представит костромичам новогодний сюрприз. Об этом ТАСС сообщили в резиденции Снегурочки.

В Костроме находится резиденция российской Снегурочки. Также в Костромской области расположена усадьба автора пьесы-сказки "Снегурочка" Александра Островского.

"Песня, которую она исполнит, будет очень нежная, лирическая, новогодняя. Написал ее костромской автор Роман Смирнов. Сюрприз от снегурочки пока остается сюрпризом, до 1 января", - сказала собеседница агентства.

Празднование Нового года на Сусанинской площади в историческом центре Костромы начнется во вторник в 23:30. Гостей ждут конкурсы с призами, дискотека, концертная программа. Снегурочка выйдет на сцену после полуночи, она исполнит песню и проведет интерактивную программу, детали которой пока держит в секрете.

Как рассказала ТАСС Снегурочка, в новогодние каникулы она продолжит встречать гостей в своей резиденции. Также увидеть Снегурочку можно будет на городских новогодних представлениях на Сусанинской площади 2, 3 и 4 января - волшебница проведет "Новогодние хороводники". Седьмого января в резиденции Снегурочки пройдут рождественские балы.

"Желаю всем жителям нашей большой страны и, конечно, костромичам самого доброго настроения в эти праздничные дни, волшебной атмосферы в доме, теплых встреч в новом году и ощущения счастья в каждом мгновении! Пусть маленькие и большие чудеса случаются каждый день и дарят всем радость!" - сказала Снегурочка.