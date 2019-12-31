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Подготовка к 75-летию Победы

"Аэрофлот" в преддверии Дня Победы вновь предоставит бесплатные полеты ветеранам

Оформление перевозок в рамках акции начнется с 14 апреля 2020 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в преддверии Дня Победы вновь предоставит бесплатные полеты на своих рейсах для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" в наступающем 2020 году проведет традиционную акцию по бесплатной перевозке ветеранов, это станет вкладом авиакомпании в обширную программу мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что оформление перевозок в рамках акции начнется с 14 апреля 2020 года.

В пресс-службе пояснили, что право бесплатного перелета эконом-классом будет предоставлено ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, являющимся гражданами России, стран СНГ, Прибалтики и Грузии. Кроме того, акция распространяется на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками.

"Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы могут оформить перевозку в классах "комфорт" или "бизнес", - подчеркнул собеседник агентства. Все перечисленные категории пассажиров также имеют право выписать бесплатный авиабилет в эконом-классе для одного сопровождающего.

В пресс-службе также рассказали, что в 2020 году география праздничной акции охватывает все внутренние маршруты "Аэрофлота" и ряд зарубежных направлений: любые категории участников могут оформить перевозку из городов России в страны СНГ и Прибалтики, а ветераны категории "участник ВОВ" и "инвалид ВОВ" также могут бесплатно оформить билеты в пункты Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию.

"Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года, билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020 года включительно", - сказал собеседник агентства. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, один месяц.

В "Аэрофлоте" напомнили, что данная акция впервые состоялась в 2001 году, а в преддверии 75-летия Победы она пройдет уже в 20-й, юбилейный раз. За все время проведения данной акции ее участниками стали более 90 тыс. человек.

Теги
РоссияПодготовка к 75-летию Победы
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