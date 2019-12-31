Деды Морозы со Снегурочкой проехали на лыжах под парусом на набережной в Чебоксарах

ТАСС, 31 декабря. Новогодний кайт-парад, в котором приняли участие Деды Морозы и Снегурочка, прошел во вторник на льду Московской набережной в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС представитель организаторов, вице-президент Федерации парусного спорта Чувашии Вячеслав Наумов.

"Мероприятие традиционное, оно проводится около 10 лет в канун Нового года. Среди Дедов Морозов была одна Снегурочка. Протяженность дистанции составляла порядка 500 м", - сказал собеседник агентства.

В этом году участникам кайт-парада не повезло с погодой. Лед на Волге тонкий, а местами на середине реки даже образовались промоины. "МЧС нас предостерегло от того, чтобы мы на середину фарватера выходили. Сотрудники МЧС помогли установить флаги и следили за проведением парада", - уточнил Наумов.

В результате дистанция проходила рядом с берегом, на расстоянии порядка 100 м. "Зрители стояли на берегу, на лед выходить им запретили спасатели. Ветер дул со стороны берега, что также осложняло погодные условия", - добавил собеседник агентства.

Наумов пояснил, что для движения кайта очень важна сила ветра. От этого напрямую зависит скорость. В этот день силы порывов не хватало, но Деды Морозы не сдавались перед трудностями и с достоинством прошли свою дистанцию. После окончания мероприятия для зрителей и участников было организовано чаепитие, где собравшиеся поздравили друг друга с Новым годом.