Медведев подписал требования по использованию и содержанию животных в цирках и зоопарках

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление , которое впервые на законодательном уровне устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Об этом во вторник сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"Проект впервые на законодательном уровне вводит регулирование использования животных в культурно-зрелищных целях и призван урегулировать сферу защиты животных с точки зрения условий их содержания. До настоящего момента данная сфера не регулировалась, в связи с этим возникало значительное количество нарушений в части защиты животных", - говорится в публикации.

Документ разработан Минкультуры с привлечением специалистов Минсельхоза, Россельхознадзора, профессионального сообщества. "До 2022 года организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности. Их выдачей будет заниматься Россельхознадзор с 1 января 2020 года. Кроме того, благодаря введению лицензирования у государства появится статистика от всех организаций, которые работают с животными и используют их в культурно-зрелищных целях", - пояснили в Минкультуры.

Также глава кабмина подписал постановление "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах". Документ также разработан Минкультуры и определяет порядок лицензирования данных организаций.