В Ингушетии отменили новогодний концерт и фейерверк после нападения на пост ДПС

МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Праздничный концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения неизвестных вечером 31 декабря на пост ДПС на въезде в город, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Новогодний концерт на площади Алания, который должен был начаться в 21:00, был отменен, также отменен праздничный фейерверк, который должны были запустить в 00:00. Отмена праздничных мероприятий связана с нападением на пост, которое произошло вечером", - сказали в мэрии.

По данным республиканского МВД, вечером 31 декабря неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы. По данным республиканского Минздрава, полицейские находятся в реанимации, также в реанимации - двое нападавших.