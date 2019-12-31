В Twitter вступила в силу новая политика конфиденциальности

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Новая политика конфиденциальности вступила в силу в среду в Twitter. Администрация сети микроблогов обязалась предоставлять пользователям больше информации о том, какие сведения о них собирают, а также о предпринимаемых мерах по защите данных.

О планируемых изменениях было объявлено в начале декабря 2019 года. "Мы считаем, что компании должны быть подотчетны людям, вверяющим им свои личные данные, а также не только обеспечивать сохранность этой информации, но и разъяснять, как они это делают", - подчеркивалось в заявлении администрации. Представители Twitter тогда признали, что у них есть "возможности для улучшения" в данной сфере.

Одним из главных нововведений стало создание сетевого ресурса под названием "Центр конфиденциальности Twitter". На нем рассказывается о том, какие меры предпринимают сотрудники соцсети для защиты личных данных пользователей, об инициативах с этой целью, а также о допущенных в данной сфере нарушениях. "Мы полагаем, что вы должны знать, какие сведения мы собираем о вас, как применяем их, а также что у вас должен быть полноценный контроль и над тем, и над другим", - констатируется в заявлении администрации Twitter, опубликованном на данном ресурсе.

На сайте, в частности, представлены статьи, рассказывающие о введенном в ЕС в 2018 году Общем регламенте защиты данных и его применении в других странах. Кроме того, опубликована информация о законодательстве в сфере защиты прав потребителей, принятом в Калифорнии, где находится головной офис Twitter. Ряд положений данного законодательства относительно защиты информации в соцсетях также вступил в силу в среду.

В новых правилах, касающихся конфиденциальности, разъясняется, что администрация Twitter имеет право на определенные операции с размещаемой в ней пользователями информацией, в том числе перевод материалов на другие языки. Отмечается также, что компании, которые разрабатывают различные приложения для соцсети, имеют доступ к сообщениям, которые публикуются в ней. Изменены названия некоторых сервисов.

Юридический аспект

Одно из изменений политики конфиденциальности состоит в том, что теперь пользователям, живущим "за пределами США, ЕС, и Европейской экономической зоны", предоставляет услуги компания Twitter ("Твиттер"), которая базируется в Сан-Франциско (штат Калифорния). Ранее это делала ее дочерняя структура под названием Twitter International Company ("Твиттер интернэншл кампани"), головной офис которой находится в Ирландии. Это позволяет администрации при обслуживании пользователей по всему миру руководствоваться законодательством США, а не ЕС.

Представитель "Твиттера" Дэмьен Кирэн в декабре в интервью агентству Рейтер пояснил, что администрации соцсети в свете данных изменений будет проще тестировать в ней различные новые функции. "Мы хотим иметь возможность проводить эксперименты, не нарушая положения Общего регламента защиты данных", - сообщил он. "Наша цель состоит в том, чтобы узнать что-то новое путем этих экспериментов, чтобы затем ознакомить с этим людей по всему миру", - сообщил Кирэн.

Представители соцсети отметили, что "нуждаются в гибкости" для тестирования различных новых функций. С точки зрения администрации "Твиттера", Общий регламент защиты данных "пока еще является сравнительно новым, однако его ранние интерпретации, по всей видимости, не позволяют обеспечить такую гибкость".

"Твиттер" - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в "Твиттере" было опубликовано 21 марта 2006 года. Ежемесячная аудитория "Твиттера" составляла примерно 320 млн человек в феврале 2019 года. Рыночная капитализация компании превышает 25 млрд долларов.