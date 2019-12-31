Врачи c 2020 года будут получать выплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, предусматривающий стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, вступает в силу 1 января 2020 года.

Согласно поправкам к закону "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в 2020-2022 годах из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в бюджеты территориальных фондов будут переводиться средства для начисления симулирующих выплат медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

Размер и порядок выплат определяются правительством РФ, планируется платить 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного у пациента онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден.

Всего на это предполагается направлять 1,2 млрд рублей в год. Кроме того, теперь расходы регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не вошла в базовую программу обязательного медицинского страхования, будут обеспечиваться из федерального бюджета, а не ФОМС, как это было раньше.

Так, с 2020 года из федерального бюджета будет выделяться субсидия в сумме 6,24 млрд рублей. Также в соответствии с законом будут осуществляться трансферты на выполнение указов президента РФ, направленные прежде всего на решение вопроса кадрового дефицита, в частности на выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.

В конце июля прошлого года главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддержал идею ведомства премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр.