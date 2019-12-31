Севастополь встретил Новый год гуляниями у моря и фейерверком под бой курантов

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Севастополя собрались у одного из символов города - Графской пристани, чтобы встретить Новый год. Здесь установили главную городскую елку, и провели праздничный концерт, а под бой курантов над центром города устроили фейерверк.

Центр Севастополя, где находится главная в городе праздничная площадка, расположен на берегу моря. К вечеру 31 декабря похолодало - до 5 градусов выше нуля. Ольга приехала в Севастополь из Воронежской области - специально, чтобы встретить Новый год. Несмотря на то, что в городе совсем нет снега, праздничное настроение у нее не пропало. "Очень нравится, Новый год у моря - это волшебно! Тем более, что по пути удалось увидеть Крымский мост", - поделилась она впечатлениями.

Валентин Алексеевич из Ленинградской области приехал на первом поезде, который прошел по Крымскому мосту в Севастополь. Он ходит по городу в костюме Деда Мороза, общается с людьми и поздравляет их с праздником. "Впечатления от города - прекрасные, особенно - от общения с людьми! Сегодня встречаю Новый год со всеми на площади, это же здорово, когда весь город, считай, собирается на площади и все вместе встречают Новый год", - сказал он.

Сотни севастопольцев - военнослужащих Черноморского флота - в новогоднюю ночь находятся в дальнем походе в Средиземноморье. Только на фрегате "Адмирал Эссен", отправившемся в дальнюю морскую зону в декабре, более 200 моряков. Однако и для них организован праздник.

"Традиционно на корабле наряжают новогодние елочки: для офицерской кают-компании и кают-компании мичманов, старшин, контрактников. Вечером по специальному каналу военной связи передается поздравление от командующего Черноморским флотом. На праздничный ужин выдаются мандарины, сладости, которых обычно в рационе нет", - сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Праздничное настроение

Город к наступающему Новому году украсили еще в середине декабря: на набережной заиграла праздничная музыка, на деревьях появились гирлянды, а на Приморском бульваре - трехметровые фигуры дам и кавалеров.

В этом году на площади Нахимова установили новую новогоднюю ель - она так же искусственная, как в прошлом году, но выше предыдущей на 7 м. Кроме того, изменился наряд ели: до этого несколько лет дерево украшали в цвета российского триколора, а сейчас на ней переливается разноцветная иллюминация. Неподалеку установлены гигантские цифры "2020", около которых фотографируются празднующие.

"Украшения на улицах нам очень нравятся. Мы обошли уже, наверное, весь город. Фотографии, которые сделали, сейчас будем отправлять друзьям и родственникам", - рассказал ТАСС севастополец Артур, который пришел в центр города с женой и сыном.

Перед боем курантом на большом экране показали обращения командующего Черноморским флотом, врио губернатора Севастополя и президента РФ. Ровно в полночь начался фейерверк. Заряды запустили с холма в центре города, и они взрывались прямо над площадью Нахимова.

По данным пресс-службы городского правительства, на праздник в центре города ежегодно собирается несколько тысяч человек. Для их удобства меняется график работы городского транспорта, в частности, продлена работа городских маршрутных катеров, связывающих разные районы Севастополя.