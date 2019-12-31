Список жизненно необходимых и важных лекарств с 1 января пополнился 24 препаратами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 1 января пополнился 24 наименованиями и теперь включает 758 лекарств.

Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в перечень внесены восемь противоопухолевых препаратов, четыре - от бронхиальной астмы, три препарата - антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата - для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, по одному - для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Еще один включенный в список препарат будет применяться для МРТ-диагностики.

"Перечень дополнен 24 лекарственными препаратами, двумя новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Исключена одна позиция", - говорится в пояснении к перечню.

Кроме того, в регионах запустят пилотные проекты по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенесших острые заболевания. Модель льготного обеспечения лекарствами будет отрабатываться на группе пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесших инфаркты или инсульты, а также операции на сосудах.

Система льготного лекарственного обеспечения будет создана в РФ к 2023 году. В программу льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий" (7 ВЗН), которая действует в России с 2008 г., входят такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей. С 2019 года программа расширилась до 12 редких и тяжелых заболеваний (нозологий).