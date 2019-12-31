Россия отметит в этом году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начинается в России. Об основных мероприятиях и важности работы по сохранению исторической памяти для будущих поколений - в материале ТАСС.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

Одним из наиболее масштабных является всероссийский проект "Без срока давности", призванный сохранить память о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений германских захватчиков и их пособников в период Великой Отечественной войны. На 2020 год запланированы поисковые работы на местах гибели мирных жителей в 12 регионах России с передачей результатов исследования в следственные органы. Архивное направление проекта предполагает издание и введение в научный оборот документов и свидетельств очевидцев о преступлениях немецко-фашистской армии и ее союзников на оккупированных территориях. Также в рамках проекта будут организованы встречи молодых историков и поисковиков на молодежных форумах, выставки, посвященные исследованиям преступлений против мирных жителей.

Путин неоднократно подчеркивал, что нужно оказывать действенную поддержку ветеранам и сохранять историческую память о Великой Отечественной войне. Подумать о дополнительных мерах помощи ветеранам в год 75-летия Победы Путин поручил на заседании профильного оргкомитета 11 декабря. Он призвал чиновников и депутатов на местном, региональном и федеральном уровнях заниматься этими вопросами лично. По состоянию на 1 ноября 2019 года, на территории России проживает 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей - почти 1 млн 89 тыс. человек.

Фальсификация истории в Европе

Проблема фальсификации истории, борьба с этим явлением и защита подлинных героев, по мнению Путина, является святым долгом. "Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - сказал российский лидер на Параде Победы 9 мая 2019 года. Он отметил, что в некоторых странах сейчас осознанно искажают события войны, "бесстыдно врут своим детям" и "предают своих предков".

Принятая Европарламентом в сентябре резолюция, где заявляется, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, российского лидера, по его собственному признанию, "несколько удивила" и "даже немножко задела". На заседании Валдайского клуба в начале октября он, упомянув сталинские репрессии как черную страницу в истории страны, назвал тем не менее верхом цинизма утверждения, будто "Сталин развязал войну". Путин напомнил, что потери СССР в войне составили 25-27 млн человек, однако "все это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить". "Угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное - люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий", - заключил Путин.

Российский лидер затем неоднократно возвращался к этой теме. На заседании оргкомитета "Победа" 11 декабря Путин отметил, что на беспардонную ложь о событиях Второй мировой Россия будет отвечать правдой, раскрывая и публикуя архивные материалы во всей их полноте. На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ, комментируя резолюцию Европарламента, напомнил о Мюнхенском сговоре 1938 года, в том числе об участии Польши в разделе Чехословакии, и о попытках Советского Союза создать единый антифашистский фронт. Во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 20 декабря президент РФ выступил с детальной часовой лекцией по этому вопросу, основанной на исторических документах.

Еще раз Путин затронул эту тему на заседании коллегии Минобороны 24 декабря, напомнив, что СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией. Отдельное внимание глава государства уделил фактическому сговору поляков с немцами в предвоенные годы и особенно словам посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить Гитлеру памятник в Варшаве в случае реализации идеи выслать евреев из Европы в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - констатировал Путин.

Президент также отметил, что собирается подготовить основанную на архивных документах статью, посвященную событиям, приведшим к Второй мировой войне.

Сохранение исторической памяти

Несмотря на позицию официальных властей, обычные граждане Польши чтут память о советских солдатах и офицерах, отдавших свои жизни за освобождение их страны от нацизма. В частности, там работает общественная организация "Содружество "Курск", которую возглавляет Ежи Тыц.

"В то время как официальная Польша сносит наши памятники, Ежи Тыц со своей организацией восстанавливает эти памятники, приводит их в должный порядок, проводит обустройство, покраску, восстановление надписей. Он резко выступает против сноса наших памятников, за что мы ему чрезвычайно благодарны и сотрудничаем с ним в этом вопросе. Сейчас, кстати говоря, Тыц активно выступает за то, чтобы память об освободительной миссии Красной Армии в Польше дошла до самых широких кругов не только польской, но и всей европейской общественности", - сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он подчеркнул важность взаимодействия с общественными организациями в Европе, которое позволяют сохранить и передать помять о подвиге Красной армии. "Эта именно народная дипломатия взаимодействия с теми здравыми общественными структурами, которые заботятся об этой памяти, о наших памятниках, позволяет донести правдивую информацию через документальные источники, через архивные документы, до широкой общественности, чтобы эта правда, доходила в популярной форме до мировой общественности", - добавил Мягков.

Парад Победителей

Самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы станет парад на Красной площади в Москве. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, 9 мая 2020 года в параде примут участие более 14 тыс. военнослужащих. Традиционно на брусчатку главной площади России выйдут представители видов и родов войск, а также военных округов и военных учебных заведений.

Кроме известных на весь мир российских систем вооружения, на Красной площади будут продемонстрированы около 20 образцов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. В частности, в состав механизированной колонны войдут ракетные комплексы С-350 "Витязь" и С-400В4, боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования и семейство защищенных автомобилей "Тайфун" и другие. Всего в колонне пройдут около 300 единиц вооружения и военной техники.

В качестве почетных гостей на праздник будут приглашены 356 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 156 проживающих в иностранных государствах. Для участия в параде на Красной площади в Москве планируется привлечь до 20 парадных расчетов от государств - участников СНГ, стран антигитлеровской коалиции, в том числе Великобритании, США, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии и других стран.

Парады победы пройдут в девяти городах-героях - в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и Туле, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии. Как рассказал заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, во всех городах уже началась подготовка к парадам. Торжественные шествия пройдут и во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. Всего праздничных парадах и шествиях будут задействованы более 155 тыс. человек и около трех тысяч единиц техники.

Ржевский мемориальный комплекс

Масштабным событием Года памяти и славы станет открытие Ржевского мемориального комплекс в память обо всех солдатах Красной армии, который возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов.

25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять около трассы М-9. Проект возведения мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

"На входной группе будут установлены обратные уклоны, отделанные кортеновской сталью. На стальные листы методом перфорации будут нанесены фамилии 62 тыс. солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района", - сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Барков.

В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Всего необходимо набрать 650 млн рублей, из которых 200 млн выделило Союзное государство, еще более 300 млн уже перечислили частные лица и компании не только из России, но и из других государств. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года.

Еще одним из центральных событий Дня Победы станет открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма Вооруженных сил РФ в честь Вознесения Христова. Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования, на данный момент российские граждане уже пожертвовали на строительство около 3 млрд рублей.

Храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Фасады здания будут отделаны металлом, своды - остеклены. Четыре придела храма посвящены покровителям родов и видов ВС РФ - Святому Апостолу Андрею Первозванному, Святой Варваре Великомученице, Святому Александру Невскому и Святому Илии. Высота звонницы составит 75 м, а малого купола - 14,18 м. Центральный купол храма также уникален: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 м.

Храмовый комплекс будет включать и мультимедийную галерею "Дорога памяти", ее длина составит также составит 1418 м - по числу дней Великой Отечественной войны. В галерею войдут около 33 млн портретов участников войны. По периметру музея на мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землей и водой с мест захоронения советских воинов, которую собрали с воинских захоронений во всех регионах РФ и за рубежом.

Главной иконой храма станет "Спас Нерукотворный", который представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Икона создана на средства одного из жертвователей - президента РФ Владимира Путина, и освящена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

9 мая 1945 года в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года вторжением войск Германии и ее союзников на территорию СССР, а завершилась разгромом гитлеровской армии и оккупацией Германии союзниками. Великая Отечественная война стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945), крупнейшего военного конфликта в истории.

В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 млн человек (40% всех людских потерь во Второй мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское население страны. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень. Прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд. руб. в ценах 1941 года.

В настоящее время День Победы отмечается в соответствии с федеральным законом РФ "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.