Педагоги будут получать 1 млн рублей подъемных в рамках программы "Земский учитель"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские педагоги смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей в рамках программы "Земский учитель", которая стартует в России с 1 января 2020 года. Она рассчитана на тех, кто переехал на работу в села.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

"Из 42 тысяч школ у нас в стране 26 тысяч - сельские. Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают различные предметы. И сейчас учителя, получив те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, начнут обустраивать свою жизнь именно в сельской местности", - привели в пресс-службе Минпросвещения России слова министра просвещения Ольги Васильевой.

Васильева ранее отмечала, что программа призвана решить проблему дефицита учителей в сельских школах. По ее словам, подъемные позволят привлечь в села не только молодых педагогов, но и специалистов с большим стажем.

Программа рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

"Земский учитель" и региональные меры поддержки

Программа "Земский учитель", как считают в регионах, позволит не только снизить дефицит кадров в сфере образования, но и повысить престиж и привлекательность профессии учителя.

"В 2020 году заявку на участие можно подать посредством информационной системы "Земский учитель" в период с 10 января по 15 апреля. На 2020 год из средств федерального бюджета Севастополю выделено 8 млн рублей", - сообщили ТАСС в департаменте образования города.

В Карачаево-Черкесии по конкурсу в рамках программы в следующем году работу должны получить 27 учителей, в Дагестане - 180, в Иркутской области - 70, 16 педагогов - в Северной Осетии, 48 - в Республике Алтай, 51 специалиста за три года рассчитывают привлечь благодаря программе в Карелию.

В Брянской области программа позволит за три года привлечь 21 педагога в школы населенных пунктов, удаленных от Брянска на 50 км и более. "Цели, на которые он [учитель] может использовать эти средства, не ограничиваются, в этом специфика "Земского учителя", то есть педагог может купить необязательно жилье, но и, например, транспорт. На данный момент у нас девять вакансий в сельских школах, разумеется, могут появляться еще ставки, и возможностей программы достаточно, чтобы решить кадровый вопрос в сельских школах", - сообщили ТАСС в департаменте образования региона.

Большие надежды на программу возлагаются в регионах Дальнего Востока, где компенсационные выплаты участникам программ "Земский учитель" и "Земский доктор" увеличены в два раза - до 2 млн рублей. Например, в Приморье, как отметила заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам заксобрания края Галина Овсянникова, в 2020 году на реализацию программы в крае будет выделено 48 млн рублей. Кроме того, в Приморье, как и в ряде других регионов страны, действуют свои меры поддержки учителей: единовременная выплата молодым специалистам, ежемесячная доплата, частичная компенсация расходов на аренду жилья, стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и дополнительные ежемесячные выплаты для наставников.

"Своих кадров, местных, у нас становится с каждым годом все меньше, а что касается приезжих учителей из Пскова и из Печор, то они идут к нам охотно, потому что у нас есть сельская надбавка и бесплатный подвоз к месту работу - это играет очень большую роль. Сейчас у нас выплачиваются стимулирующие, бесплатный подвоз к месту работы и сельская надбавка 25% к должностному окладу, она выплачивается постоянно: за последние два года по этой программе удалось привлечь 5 молодых специалистов", - сказала ТАСС директор Изборского лицея в Печорском районе Псковской области, включенного в 2017 году в список 300 лучших сельских школ страны, Евгения Раудсик.