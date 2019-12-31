Черный список недобросовестных опекунов и усыновителей начнет действовать в РФ с 2020 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Специальный федеральный реестр лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, начнет действовать в России с 1 января 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, он нацелен на защиту интересов детей и должен исключить их передачу на воспитание в семьи недобросовестных родителей.

Соответствующие поправки подписал президент России Владимир Путин, изменения вносятся в Семейный кодекс РФ и закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

"Это реестр тех, кто отстранен от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине. Согласно статьям 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации указанные граждане не могут принять ребенка в семью. Закон обеспечит исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, защищая интересы детей", - сообщила пресс-служба.

Документ определяет порядок включения в него информации о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Само принятие закона было обусловлено тем, что между компетентными органами отсутствовал механизм обмена сведениями об этих лицах. Он обязывает суд направлять в органы опеки и попечительства выписки решений о лишении или ограничении, отмене усыновления, а также восстановлении или отмене ограничения в родительских правах. Таким образом, лица, попавшие в реестр, не смогут взять под опеку или на усыновление ребенка, переехав в другой регион.

Число детей-сирот, которые воспитываются в российских детских домах, в период с 2015 по 2019 год уменьшилось почти вдвое: с 87,2 тыс. до 47,1 тыс. В 2019 году, по данным Минпросвещения, было передано в семьи на 9,2% больше детей-сирот, чем выявлено.