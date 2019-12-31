Закон о наделении Владивостока статусом столицы Приморья вступил в силу

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Несмотря на это, статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.

Вступление документа в силу позволит выделять городу из регионального бюджета средства на выполнение функций административного центра. В бюджете Приморья на 2020 год уже предусмотрено выделение 300 млн рублей, которые будут направлены на благоустройство, в основном на гостевых маршрутах, и на организацию праздничных мероприятий. Порядок дальнейшего финансирования столичных функций Владивостока определит правительство региона.

Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания Приморья единогласно приняли 27 ноября сразу в трех чтениях. Как ранее пояснял ТАСС председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян, во Владивостоке проходит множество мероприятий краевого, государственного и международного уровня, гостям и жителям города должно быть комфортно и приятно находиться в нем.

После подписания указа о переносе столицы ДФО во Владивосток полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Позже, в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) и визитами иностранных делегаций, переезд был перенесен на первый квартал 2020 года.

Также одним из ожидаемых итогов переноса столицы ДФО во Владивосток должен стать переезд офисов полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерств, федеральных ведомств и крупных корпораций. О планах переезда уже заявили постоянное представительство Республики Саха (Якутия) и посольство Белоруссии. Также планы по переводу региональных подразделений во Владивосток представили Росфинмониторинг, Росприроднадзор, ФНС России, Росрезерв и Росгидромет. Завершить переезд они планируют в первом полугодии 2021 года.