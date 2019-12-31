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Новый год и Рождество - 2020

Сотни тысяч человек встретили Новый год у Бранденбургских ворот в Берлине

В новогоднюю ночь в городе дежурят около тысячи сотрудников пожарной службы и несколько сотен полицейских

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Сотни тысяч человек собрались в эти часы возле одной из главных достопримечательностей Берлина - Бранденбургских ворот. На расположенной там площади и прилегающей улице по традиции проводится главное новогоднее шоу в ФРГ с фейерверками и концертом. Трансляцию мероприятия ведут немецкие телеканалы.

Подготовка к празднику началась примерно за неделю. За это время рабочие проложили десятки километров кабеля, установили несколько сцен, гигантских экранов, а также десятки палаток с едой, напитками и сувенирами. Территория площадью 80 тыс. кв. м, на которой идет празднование Нового года, по периметру огорожена забором. За оцепление нельзя проносить алкоголь, стеклянные бутылки, большие сумки, рюкзаки и чемоданы, на входе ведется тщательный контроль.

В Берлине в новогоднюю ночь дежурят около тысячи сотрудников пожарной службы и несколько сотен полицейских.

Первые секунды наступившего года Берлин встретил фейерверком - за 10 минут было произведено несколько тысяч залпов. Встречают праздник не только в центре Берлина. Толпы людей гуляют по всему городу, запуская в небо ракеты, зажигая римские свечи, взрывая петарды и прочие пиротехнические изделия.

Вопрос использования фейерверков

Именно тема фейерверков стала одной из самых резонансных в предпраздничные дни - считается, что немцы слишком любят разного рода пиротехнику и, по мнению экологов, ряда политиков и экспертов, тем самым наносят серьезный ущерб окружающей среде. На протяжении последних лет в ФРГ не прекращается дискуссия - запрещать новогодние фейерверки или нет. Несмотря на то, что большинство жителей ФРГ выступает за введение ограничений, маркетологи констатируют, что спрос на пиротехнику остается стабильным. €133 млн потратили жители Германии на новогоднюю пиротехнику в 2018 году, данные за 2019 год будут примерно на этом же уровне, ожидают маркетологи. Уже утром 1 января на улицы Берлина выйдут усиленные наряды коммунальных служб. Согласно прогнозам, им предстоит убрать 450 куб. м мусора.

По закону взрывать петарды и запускать фейерверки в ФРГ можно 31 декабря и 1 января почти везде, кроме территорий перед детскими садами, домами для престарелых и церквями. Официальная продажа в германских супермаркетах осуществляется три дня - 29, 30 и 31 декабря. В остальное время реализация пиротехники на территории страны, за исключением специализированных магазинов, является незаконной. В этом году были введены дополнительные локальные ограничения в некоторых населенных пунктах - Ахене, Байройте, Берлине, Ганновере, Кельне, Потсдаме, Штутгарте, Вюрцбурге. Там нельзя запускать фейерверки в пределах исторических кварталов и на некоторых площадях. До общефедерального запрета дело пока не дошло, несмотря на требования "зеленых" и ряда природоохранных организаций.

В Германии вся пиротехническая продукция должна быть одобрена Федеральным управлением по изучению и тестированию материалов, только после этого она попадает на полки магазинов. Основное условие - фейерверки не должны содержать более 6 г пороха.

В 2019 году немецкая таможня отчиталась об изъятии около 20 тыс. контрафактных пиротехнических изделий. Большую часть контрабандисты пытались ввезти в ФРГ из Польши. В разговорной речи у немцев даже есть выражение "польские петарды". Так называют фейерверки, которые попадают в Германию из Восточной Европы и не имеют немецкого знака качества.

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ГерманияНовый год и Рождество - 2020
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