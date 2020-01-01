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Новый год и Рождество - 2020

Новый император Японии выступил с новогодним посланием

По словам монарха, он молится о том, чтобы 2020 год прошел без стихийных бедствий для его страны и всего мира

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Новый император Японии Нарухито молится о том, чтобы 2020 год прошел без стихийных бедствий для его страны и всего мира. Об этом монарх рассказал в ходе новогоднего послания народу, которое в среду опубликовало Управление делами императорского двора.

"Я молюсь, чтобы в этом году не было никаких стихийных бедствий", - отметил он. Выпущенное Нарухито императорское новогоднее послание стало первым с 2017 года. В тот момент традиция была приостановлена, поскольку ставший ныне почетным императором Японии Акихито начал готовиться к отречению от престола.

В прошлом году Япония столкнулась с чередой стихийных бедствий. Так, осенью 2019 году на страну обрушились сразу несколько мощных тайфунов, включая "Факсай" и "Хагибис", их жертвами стали более 90 человек. Удары стихии привели к наводнениям, оползням и горным обвалам, которые нанесли серьезный ущерб жилищной и сельскохозяйственной инфраструктуре страны.

Теги
ЯпонияНарухито (император Японии)Новый год и Рождество - 2020
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