На юге Петербурга открылся один из крупнейших катков в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Новый каток открылся возле общественных пространств "Планетарий № 1" и "Люмьер-Холл" в Московском районе Санкт-Петербурга. Ледовое пространство занимает 1,5 тыс. кв. м и является одним из крупнейших в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе "Планетария № 1".

"Сегодня состоялось открытие одного из крупнейших катков в Санкт-Петербурге возле "Люмьер-Холла" и "Планетария № 1" площадью 1,5 тыс. кв. м. Его территория украшена уличными фонарями, по периметру установлены тематические фотозоны", - отметила собеседница агентства.

В первый день 2020 года гостей ожидают катания в маскарадных костюмах, выступления музыкантов и диджеев, а также уличные кафе с барбекю. Каток будет работать ежедневно с 10:00 мск до 21:00 мск. В праздничные дни ожидаются ночные катания до полуночи.

"Планетарий № 1" открылся в Санкт-Петербурге в 2017 году в здании крупнейшего бывшего газгольдера России (резервуар для хранения газообразных веществ). Диаметр купола составляет 37 метров. На нем ежедневно проводится показ фильмов о Солнце и Солнечной системе, космическом корабле "Буран" и об истории развития отечественной космонавтики.

Общественные пространства

На острове Новая Голландия в Адмиралтейском районе Петербурга до 8 января продлится работа ежегодного Новогоднего базара. Вокруг восьмиметровой елки разместятся 14 киосков с подарками и едой. Также будут работать "Мастерские Деда Мороза", организованные творческой мануфактурой "П.Т.Х", где дети от 6 лет научатся мастерить новогодние украшения разных стран.

В этом году в благотворительном киоске Новой Голландии продолжит работу "Новогодняя почта", где каждый может оставить подарок для тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. В новогодние праздники посетителей также ожидают выступления уличных оркестров во дворе "Бутылки" (здание бывшей морской тюрьмы), показ балета "Щелкунчик" на большом экране, а также детские елки.

С четвертого по шестое января в общественном пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове пройдет семейный фестиваль с театрализованными представлениями. Для детей пройдут мастер-классы по изготовлению бумаги, шитью и созданию театральных декораций. Отдельное место в программе займут спектакли с рождественскими постановками.