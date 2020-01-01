{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

На юге Петербурга открылся один из крупнейших катков в городе

Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Новый каток открылся возле общественных пространств "Планетарий № 1" и "Люмьер-Холл" в Московском районе Санкт-Петербурга. Ледовое пространство занимает 1,5 тыс. кв. м и является одним из крупнейших в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе "Планетария № 1".

"Сегодня состоялось открытие одного из крупнейших катков в Санкт-Петербурге возле "Люмьер-Холла" и "Планетария № 1" площадью 1,5 тыс. кв. м. Его территория украшена уличными фонарями, по периметру установлены тематические фотозоны", - отметила собеседница агентства.

В первый день 2020 года гостей ожидают катания в маскарадных костюмах, выступления музыкантов и диджеев, а также уличные кафе с барбекю. Каток будет работать ежедневно с 10:00 мск до 21:00 мск. В праздничные дни ожидаются ночные катания до полуночи.

"Планетарий № 1" открылся в Санкт-Петербурге в 2017 году в здании крупнейшего бывшего газгольдера России (резервуар для хранения газообразных веществ). Диаметр купола составляет 37 метров. На нем ежедневно проводится показ фильмов о Солнце и Солнечной системе, космическом корабле "Буран" и об истории развития отечественной космонавтики.

Общественные пространства 

На острове Новая Голландия в Адмиралтейском районе Петербурга до 8 января продлится работа ежегодного Новогоднего базара. Вокруг восьмиметровой елки разместятся 14 киосков с подарками и едой. Также будут работать "Мастерские Деда Мороза", организованные творческой мануфактурой "П.Т.Х", где дети от 6 лет научатся мастерить новогодние украшения разных стран.

В этом году в благотворительном киоске Новой Голландии продолжит работу "Новогодняя почта", где каждый может оставить подарок для тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. В новогодние праздники посетителей также ожидают выступления уличных оркестров во дворе "Бутылки" (здание бывшей морской тюрьмы), показ балета "Щелкунчик" на большом экране, а также детские елки.

С четвертого по шестое января в общественном пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове пройдет семейный фестиваль с театрализованными представлениями. Для детей пройдут мастер-классы по изготовлению бумаги, шитью и созданию театральных декораций. Отдельное место в программе займут спектакли с рождественскими постановками.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
В Архангельской области начал работу регоператор по обращению с ТКО
Работу в новогодние каникулы будет контролировать оперативный штаб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС