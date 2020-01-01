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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Около 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке

Как сообщили в МВД России, 232 заявления были отклонены

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Почти 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - говорится в сообщении. В МВД уточнили, что более 136 тыс. из них - жители ДНР и ЛНР, порядка 60 тыс. - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

В МВД отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство. "Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств", - сказали в МВД.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. По документу на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть, Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом".

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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