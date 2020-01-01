{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В массовых мероприятиях в новогоднюю ночь приняли участие 6,5 млн россиян

Безопасность праздничных мероприятий обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Порядка 6,5 млн человек приняли участие в различных массовых мероприятиях в новогоднюю ночь в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Около 6,5 млн человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года. Во время празднования Нового года около 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел было задействовано для обеспечения правопорядка. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин",- сказала она.

По словам Волк, нарушений общественного порядка в ходе массовых мероприятий не допущено. "Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - заключила она.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что перед началом народных гуляний специалисты инженерно-досмотровых групп ведомства в составе комиссий провели профилактические осмотры объектов пребывания граждан.

"Более 11 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность граждан и охрану общественного порядка в новогоднюю ночь. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных массовых мероприятий", - отметили в ведомстве.

Накануне праздника инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
В Краснодарском крае прошли новогодние забеги в поддержку здорового образа жизни
Мероприятия прошли в Краснодаре, Сочи и Геленджике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС