В массовых мероприятиях в новогоднюю ночь приняли участие 6,5 млн россиян

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Порядка 6,5 млн человек приняли участие в различных массовых мероприятиях в новогоднюю ночь в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Около 6,5 млн человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года. Во время празднования Нового года около 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел было задействовано для обеспечения правопорядка. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин",- сказала она.

По словам Волк, нарушений общественного порядка в ходе массовых мероприятий не допущено. "Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - заключила она.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что перед началом народных гуляний специалисты инженерно-досмотровых групп ведомства в составе комиссий провели профилактические осмотры объектов пребывания граждан.

"Более 11 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность граждан и охрану общественного порядка в новогоднюю ночь. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных массовых мероприятий", - отметили в ведомстве.

Накануне праздника инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.