Число рейсов на маршруте Хайкоу - Пномпень возросло до пяти в неделю

ХАЙКОУ /Китай/, 1 января. /ТАСС/. Китайский город Хайкоу в южной провинции Хайнань и камбоджийский Пномпень наращивают интенсивность авиасообщения. Как сообщил местный информационный ресурс "Наньхайван", 30 декабря из международного аэропорта Мэйлань (город Хайкоу) вылетел самолет в Пномпень, что стало запуском нового рейса, получившего обозначение HU449.

Новый рейс обслуживается совместно компаниями Hainan United Airlines Travel Group и Hainan Airlines. Обратный рейс в Хайкоу выполняется в тот же день с обозначением HU450. Вылеты, операторами которых выступают эти компании, будут осуществляться три раза в неделю.

Таким образом, общее число рейсов на маршруте Хайкоу - Пномпень увеличилось до пяти в неделю, что, как отмечает ресурс, будет способствовать дальнейшему продвижению сотрудничества между странами в сферах туризма, экономики, торговли и культуры. Оператором остальных выступает камбоджийская авиакомпания Cambodia Angkor Airlines. 25 декабря Hainan United Airlines Travel Group также запустила новый рейс по маршруту Хайкоу - Бангкок.

К настоящему времени международный аэропорт Мэйлань обслуживает 48 международных и региональных рейсов, которые выполняются в 35 городов в 20 странах и регионах мира.

2019 год был объявлен Годом сотрудничества Китая и Камбоджи в области туризма и культуры.