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Новый год и Рождество - 2020

СМИ: около 400 тыс. человек собрались посмотреть новогоднее шоу на Елисейских полях

Парижская префектура заранее предупредила, что участникам "желтых жилетов" запрещено проводить какие-либо акции на этой улице

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Праздничное световое и пиротехническое шоу, которое традиционно проходит в верхней части Елисейских полей на Триумфальной арке, собрало в новогоднюю ночь 400 тыс. зрителей. Об этом сообщает в среду телеканал BFM со ссылкой на данные парижской префектуры полиции.

Это заметно больше, чем в прошлом году, когда на традиционное представление пришли посмотреть от 250 тыс. до 300 тыс. человек.

Полиция и жандармы начали блокировать проходы на главный торговый проспект французской столицы с 19:00 по местному времени. Для прохода организовали специальные пункты досмотра, где проверяли наличие у посетителей запрещенных предметов и различной атрибутики вроде автомобильных светоотражающих жилетов: префектура заранее предупредила, что, в отличие от прошлого года, участникам протестного движения "желтых жилетов" запрещено проводить какие-либо акции на Елисейских полях.

Многие зрители начали приходить на проспект к 21:00 по местному времени (23:00 мск), к началу музыкальной программы, за которую отвечали ди-джеи Mr Bonus и Mlle Caro. Наибольшее же напряжение на пунктах пропуска возникло уже к 23:00 (01:00 мск), за 20 минут до начала демонстрации световых проекций на Триумфальной арке, рассказывавших различные факты о французской столице.

Основное действо началось после 23:40 (01:40 мск), когда исторический памятник заиграл красками и начал "двигаться", благодаря эффектам светового лазерного шоу. После представления, сопровождавшегося музыкальными треками, собравшихся ждали праздничные фейерверки.

Теги
ФранцияНовый год и Рождество - 2020
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