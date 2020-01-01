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В Московской области молочную кухню заменили на денежную выплату

Сумма выплаты составит от 400 до 1 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новая форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет начала действовать в Подмосковье с 1 января 2020 года, молочная кухня заменена на денежную выплату. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

"Начиная с 1 января 2020 года в Московской области изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет - вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде будет предоставляться ежемесячная денежная выплата на питание", - сказала министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская, чьи слова цитирует пресс-служба.

Уточняется, что выплату могут оформить: беременные женщины (начиная со срока беременности 12 недель); кормящие матери (в течение шести месяцев с даты родов, при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании); дети в возрасте до трех лет (находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании).

"Выплата будет предоставляться гражданам России, имеющим постоянное место жительства (постоянную регистрацию) в Московской области. Размер денежной выплаты составит: беременным женщинам - 400 рублей: кормящим матерям - 1 тыс. рублей; детям от 0 до 1 года - 1 тыс. рублей; детям от одного года до трех лет - 600 рублей. Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание жители могли подать заявление, начиная с 1 декабря 2019 года, а также заявление необходимо подать в течение первых шести месяцев 2020 года, за исключением случая достижения ребенком в указанный период возраста трех лет", - заключается в сообщении.

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